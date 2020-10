In una settimana quasi raddoppiate le terapie intensive: il Covid-19 in Italia adesso è esponenziale (Di domenica 18 ottobre 2020) In sette giorni è cambiato tutto. La crescita della curva epidemiologica in Italia è diventata esponenziale con numeri che adesso fanno paura. Sono infatti +2.612 i ricoverati negli altri reparti degli ospedali Covid mentre l’aumento delle terapie intensive è di +330 che, se confrontato con quello della settimana scorsa, è più del doppio. I numeri tornano a fare paura. Di seguito il recap settimanale a confronto con quello della settimana scorsa settimana 12-18 OTTOBRE +2.612 ricoverati (da 4.519 a 7.131)+330 in terapia intensiva (da 420 a 750)+ 59.291 nuovi contagi+ 377 morti+ 11.752 guariti+ 39.281 positivi in più (totale 118.356) settimana 5-11 ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) In sette giorni è cambiato tutto. La crescita della curva epidemiologica inè diventatacon numeri chefanno paura. Sono infatti +2.612 i ricoverati negli altri reparti degli ospedalimentre l’aumento delleè di +330 che, se confrontato con quello dellascorsa, è più del doppio. I numeri tornano a fare paura. Di seguito il recaple a confronto con quello dellascorsa12-18 OTTOBRE +2.612 ricoverati (da 4.519 a 7.131)+330 in terapia intensiva (da 420 a 750)+ 59.291 nuovi contagi+ 377 morti+ 11.752 guariti+ 39.281 positivi in più (totale 118.356)5-11 ...

Ultime Notizie dalla rete : una settimana Coronavirus, Sicilia: mai così tanti positivi, quasi 3mila in una settimana La Repubblica Covid Toscana, 879 nuovi casi su 13mila tamponi. Numeri mai toccati / LIVE

Ospedali, dietrofront sulle visite, accessi limitati: uno per ricoverato. Nuova ordinanza della Regione Toscana. Regole uguali in tutte le Asl anche per ambulatori e pronto soccorso ...

Mes, Conte: “Vantaggio in termini di interessi molto contenuto e rischio stigma. Lo chiederemo solo se avremo fabbisogno di cassa”

“Il Mes non è una panacea. I soldi del Mes sono prestiti, non possono finanziare spese aggiuntive, si possono coprire spese già fatte in cambio di un risparmio d’interessi. Va a incrementare il debito ...

