Coronavirus | +11 705 contagi | 69 morti | 146 541 tamponi Record casi in Lombardia | +2 975 Lazio | Piemonte e Campania oltre i mille

(Di domenica 18 ottobre 2020) Continuano a crescere idi Covid-19. Nelle ultime 24 ore, a livello nazionale, ne sono stati registrati 11.705. Rispetto a ieri, quando si era sfiorata quota 11mila (10.925), sono 780 in più. I decessi sono stati 69, in aumento rispetto ai 47 di ieri. Isono stati 146mila, in calo di circa 20mila rispetto a ieri. Aumentano anche i ricoveri, che sono 514 in più. Di questi, 45 sono in terapia intensiva. I nuovi positivi aumentano del 7,14% contro il +9,14% di ieri e +13,7% del 16 ottobre, ma i test effettuati sono in numero inferiore. Laregistra 2.975 nuovi, che nelsono 1.198. Superano ianche(1.376, in lieve flessione da ieri quando erano 1.410) e(1.123, ieri erano 972). ...