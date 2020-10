Conte in diretta in mascherina: tutte le regole del nuovo Dpcm (Di domenica 18 ottobre 2020) “Non possiamo perdere tempo. Dobbiamo agire per mettere in campo per scongiurare un nuovo lockdown. L’Italia non può permettersi una nuova battuta d’arresto che finirebbe per compromettere l’intero tessuto economico”. Lo ha detto il premier Conte in conferenza stampa, durante la quale ha spiegato le nuove misure Contenute nel nuovo Dpcm. Dpcm, le nuove misure … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 18 ottobre 2020) “Non possiamo perdere tempo. Dobbiamo agire per mettere in campo per scongiurare unlockdown. L’Italia non può permettersi una nuova battuta d’arresto che finirebbe per compromettere l’intero tessuto economico”. Lo ha detto il premierin conferenza stampa, durante la quale ha spiegato le nuove misurenute nel, le nuove misure … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

chetempochefa : 'Le attività scolastiche continueranno in presenza. E' un asset fondamentale per il nostro paese.Per le scuole seco… - chetempochefa : 'Tutte le attività di ristorazione sono consentite dalle ore 5.00 a 00:00 se il consumo avviene ai tavoli. Se non è… - chetempochefa : 'I sindaci potranno disporre la chiusura al pubblico dopo le ore 21 le chiusure di vie e piazze dove si creano asse… - matteosalvinimi : Dopo mesi che facciamo proposte su lavoro, scuola, cassa integrazione e sanità, inascoltati, una telefonata di… - lifegate : Quali sono le nuove disposizioni annunciate domenica 18 ottobre dal presidente Giuseppe Conte contro il Covid-19 in… -