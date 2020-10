Caputo | “Siamo una grande squadra Birra a Mancini? Spero di offrirne ancora”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 18 ottobre 2020) Intervistato da Dazn a fine gara, dopo larimonta del Sassuolo sul Bologna, Ciccioha parlato del match e del momento di grazia dei nero-verdi, attualmente secondi in classifica. Queste le sue parole: “E’ stata una partita bellissima, con tanti gol, potevamo vincerla e perderla entrambe, siamo stati più bravi e fortunati di loro. Sapevamo di affrontare unaforte, ma abbiamo dimostrato di essere una, non mollando mai neanche sotto 3-1. Chiunque avrebbe potuto mollare sotto di 2 gol e invece abbiamo continuato a fare tutto quello che facciamo tutti i giorni in allenamento. Sono anni che lavoriamo insieme con le idee del mister e abbiamo cercato di continuare a fare il nostro gioco. Vedendo ora la classifca fa piacere, ma la strada è ancora ...