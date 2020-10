Benevento | Inzaghi | «Risultato bugiardo | giocato alla pari della Roma»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Filippoha parlato dopoFilippo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in casa– «La squadra è stata molto brava. Per 70′ abbiamocon la. Il, ma io mi tengo il. Fare 10 tiri in porta contro una squadra come questa è motivo di soddisfazione. Siamo inesperti, questo è da mettere in preventivo. Ma non ci arrendiamo mai, sul 4-2 cercavamo ancora di aprirla». RIGORE – «Montipò ...