Atp Sardegna | Cecchinato cade in finale contro Djere

(Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo aver regolato in semiPetrovic con un secco 6-1, 6-0 nella giornata di ieri, Marcosi arrende ine l’Atpse lo aggiudica Laslo. Il serbo, arrivato ingrazie al ritiro di Musetti, porta a casa un match tiratissimo chiusosi con il punteggio di 7-6, 7-5. Grandi rimpianti quindi per il palermitano fermato all’ultimo atto sulla terra del Forte Village di Santa Margherita di Pula. Il match Grandissimo equilibrio già nel primo set.perde subito il servizio ma si rifà nel game successivo. Nel settimo gioco va sotto e rischia più volte il break ma riesce a salvarsi a i vantaggi. Da quel momento i due tengono ...

Laslo Djere si laurea campione dell'Atp Sardegna 2020 sconfiggendo in finale Marco Cecchinato con il punteggio di 7-6(3) 7-5.Marco Cecchinato ha ceduto in finale a Laslo Djere, in occasione dell'Atp 250 Forte Village Sardegna Open 2020: nuovo ranking e guadagni ...