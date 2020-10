Alessandra Mussolini si scusa per una sua frase sui fascisti e gli omosessuali (Di domenica 18 ottobre 2020) Ieri, Ballando con le Stelle ha tirato fuori dal cassetto un pezzo d’archivio della televisione italiana e, in modo particolare, dei talk show politici. Eravamo nel 2006, Vladimir Luxuria stava per diventare una deputata di Rifondazione Comunista, Alessandra Mussolini aveva tentato l’esperienza di Alternativa Sociale (non un vero e proprio successo, in verità). Frequentavano lo studio di Porta a Porta e l’esponente storica della destra italiana si lasciò andare, pronunciando la frase: «Si veste da donna e pensa di poter dire quello che vuole. Meglio fascista che fr**io!». A distanza di 14 anni, sono arrivate le scuse Alessandra Mussolini. LEGGI ANCHE > Alessandra Mussolini propone il reato di ducefobia Scuse ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 18 ottobre 2020) Ieri, Ballando con le Stelle ha tirato fuori dal cassetto un pezzo d’archivio della televisione italiana e, in modo particolare, dei talk show politici. Eravamo nel 2006, Vladimir Luxuria stava per diventare una deputata di Rifondazione Comunista,aveva tentato l’esperienza di Alternativa Sociale (non un vero e proprio successo, in verità). Frequentavano lo studio di Porta a Porta e l’esponente storica della destra italiana si lasciò andare, pronunciando la: «Si veste da donna e pensa di poter dire quello che vuole. Meglio fascista che fr**io!». A distanza di 14 anni, sono arrivate le scuse. LEGGI ANCHE >propone il reato di ducefobia Scuse ...

Alberto21011956 : RT @FabrizioDelpret: Alessandra #Mussolini ieri sera - a #BallandoConLeStelle - si è lamentata del fatto che “fascista” è usato anche in ma… - infoitcultura : Ballando con le stelle 2020 classifica quinta puntata, Alessandra Mussolini e Maykel Fonts vincitori, eliminati Cat… - giornalettismo : Le parole di Alessandra #Mussolini sono un piccolo passo in avanti. Abbiamo riletto lo scontro con @vladiluxuria d… - Ari_ashely2 : RT @RobertaSkyper93: Alessandra Mussolini, Asia Argento, Giuliana De Sio... creiamo un fronte per liberare Maykel Fonts dai casi limite! #… - innerg0ddess : RT @clarinsolia: Vorrei dire ad Alessandra Mussolini che fascista non è aggettivo, ma è reato. In Germania un qualche affine di Hitler non… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Mussolini Alessandra Mussolini vince la gara da "single": "Godo per Selvaggia". E la Carlucci infierisce Il Tempo Alessandra Mussolini e Maykel Fonts l’attrazione è tanta

Nemmeno un incidente riuscirà a raffreddare la bollente alchimia che si è creata a Ballando con le stelle tra Alessandra Mussolini e il suo maestro Maykel Fonts. Tra un’esibizione a ritmo di bachata e ...

Alessandra Mussolini, l’ultima trashata a Ballando: Fabio Canino allibito

Alessandra Mussolini e Fabio Canino si scontrano a Ballando con le Stelle: il giudice rivanga il passato, l'ex politica risponde a tono ...

Nemmeno un incidente riuscirà a raffreddare la bollente alchimia che si è creata a Ballando con le stelle tra Alessandra Mussolini e il suo maestro Maykel Fonts. Tra un’esibizione a ritmo di bachata e ...Alessandra Mussolini e Fabio Canino si scontrano a Ballando con le Stelle: il giudice rivanga il passato, l'ex politica risponde a tono ...