Virus, zona rossa in provincia di Napoli: spostamenti vietati, attività chiuse e tamponi a tappeto (Di sabato 17 ottobre 2020) Oltre 20 casi positivi in una frazione collinare di circa seicento abitanti: istituita la zona rossa a Ticciano. A stabilire misure restrittive per il piccolo borgo è stato il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, con un’ordinanza. L’ordinanza «In considerazione dell’ormai accertato alto numero di contagiati della frazione di Ticciano e al fine di evitare l’aggravarsi della già precaria situazione, … L'articolo Virus, zona rossa in provincia di Napoli: spostamenti vietati, attività chiuse e tamponi a tappeto Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 17 ottobre 2020) Oltre 20 casi positivi in una frazione collinare di circa seicento abitanti: istituita laa Ticciano. A stabilire misure restrittive per il piccolo borgo è stato il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, con un’ordinanza. L’ordinanza «In considerazione dell’ormai accertato alto numero di contagiati della frazione di Ticciano e al fine di evitare l’aggravarsi della già precaria situazione, … L'articoloindi, attivitàTeleclubitalia notizie dae dall'Italia.

fsrana74 : @welikeduel Cioè, c’è ancora il mattatoio? In una zona di tamponi? Centro Covid? Sono sconcertata. Dopo tutti gli s… - maiochheneso : Nella mia zona sta girando la voce di uno sciopero di lunedì per protestare contro l'organizzazione scolastica e de… - liviaelisa : RT @FraLauricella: #Piazzapulita @alexvespi 'Abbiamo davanti 5 mesi d'inverno. Il virus non scomparirà presto come a marzo, dopo un #lockdo… - FraLauricella : #Piazzapulita @alexvespi 'Abbiamo davanti 5 mesi d'inverno. Il virus non scomparirà presto come a marzo, dopo un… - gurgu3 : @fattoquotidiano La vera storia del covid 19 incomincia a dicembre 2019 dove vengono segnalati casi di polmonite fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus zona Virus, zona rossa in provincia di Napoli: spostamenti vietati, attività chiuse e tamponi a tappeto Teleclubitalia Coronavirus, tra domani e lunedì il nuovo Dpcm: ipotesi di coprifuoco dalle 22

“Data la situazione molto grave di circolazione del virus, abbiamo indicato chiusure mirate nelle regioni con altissima circolazione del Sars-Cov2 finalizzate a consentire lo svolgimento delle ...

Aielli, emergenza coronavirus, il sindaco Di Natale pronto a far utilizzare i test rapidi

Aielli – L’impennata dei contagi in tutta Italia ed ovviamente nella nostra zona, sta inducendo molti primi cittadini ad adottare provvedimenti straordinari per fronteggiare l’emergenza e soprattutto ...

“Data la situazione molto grave di circolazione del virus, abbiamo indicato chiusure mirate nelle regioni con altissima circolazione del Sars-Cov2 finalizzate a consentire lo svolgimento delle ...Aielli – L’impennata dei contagi in tutta Italia ed ovviamente nella nostra zona, sta inducendo molti primi cittadini ad adottare provvedimenti straordinari per fronteggiare l’emergenza e soprattutto ...