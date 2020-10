Traffico Roma del 17-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 ottobre 2020) Luceverdeme trovati dalla redazione Buongiorno restano o disagi sulla tangenziale est penalizzata da un grave incidente avvenuto poco prima dell’imbocco per la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione Salaria Stadio Olimpico Al momento la tangenziale chiusa tra il bivio con laL’Aquila e la stazione Tiburtina di conseguenza sul tratto Urbano dellaL’Aquila ci sono formati incolonnamenti a partire dall’uscita di Portonaccio funzioni anche verso San Giovanni con code dalla stazione Tiburtina al bivio per laL’Aquila nessuna segnalazione di Liam invece è lungo il raccordo anulare è tutto regolare anche sullaFiumicino già penalizzata da un incidente avvenuto tra l’uscita per via Isacco Newton e lo ...