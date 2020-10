Terremoto: ok tra Stato-Regioni ai mutui agevolati per gli agricoltori (Di sabato 17 ottobre 2020) Parere Positivo della Conferenza Stato Regioni al Decreto Aree Sismiche che sblocca 4 milioni di euro per la concessione di mutui agevolati (tasso zero) per le imprese agricole e boschive nei territori colpiti dagli eventi sismici dell’ottobre 2016 e gennaio 2017. Lo annuncia, in una nota, la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova. “Un’iniziativa importante. Un segnale di attenzione per rilanciare gli investimenti di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese agroalimentari e boschive nei territori colpiti prima dagli eventi sismici e ora, come nel resto del Paese, ulteriormente messi alla prova dalle conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia Covid-19”.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Parere Positivo della Conferenzaal Decreto Aree Sismiche che sblocca 4 milioni di euro per la concessione di(tasso zero) per le imprese agricole e boschive nei territori colpiti dagli eventi sismici dell’ottobre 2016 e gennaio 2017. Lo annuncia, in una nota, la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova. “Un’iniziativa importante. Un segnale di attenzione per rilanciare gli investimenti di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese agroalimentari e boschive nei territori colpiti prima dagli eventi sismici e ora, come nel resto del Paese, ulteriormente messi alla prova dalle conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia Covid-19”.L'articolo MeteoWeb.

