Professore decapitato a Parigi, l'assalitore era un rifugiato con regolare permesso di soggiorno (Di sabato 17 ottobre 2020) Era un rifugiato con regolare permesso di soggiorno. Abdoulakh A., il 18enne abbattuto dalla polizia francese dopo aver decapitato un Professore a Parigi, aveva lo status di rifugiato. E un permesso di soggiorno, rilasciato il 4 marzo e valido fino al 2030. Lo ha reso noto in conferenza stampa il procuratore antiterrorismo Jean Francois Ricard. Francia, l'assalitore era un rifugiato regolare Il giovane assalitore aveva trascorso il pomeriggio di ieri davanti alla scuola media di Conflans-Sainte-Honorine. E aveva chiesto indicazioni su chi era il Professore che aveva mostrato le caricature di Maometto. Il telefono cellulare dell'aggressore è stato ...

