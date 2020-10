Pirlo: "Per lo Scudetto sarà una battaglia. Noi siamo in costruzione. Dybala? Si è allenato solo dieci minuti" (Di sabato 17 ottobre 2020) Il tecnico bianconero ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio 1-1 in casa dei neo promossi di Stroppa. Leggi su 90min (Di sabato 17 ottobre 2020) Il tecnico bianconero ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio 1-1 in casa dei neo promossi di Stroppa.

ZZiliani : Se #Pirlo riesce a mantenere questa media (2 partite, 7 punti = 3,5 punti a partita), questo è l’anno buono anche p… - DiMarzio : #Juventus, i convocati di #Pirlo per Crotone. Prima per #Chiesa - tuttosport : Sì, per la #Juve e #Pirlo è un ritorno al futuro ??? - Fprime86 : RT @RaimondoDM: ??? #Pirlo: 'Siamo una squadra giovane che ha bisogno di lavorare, finora i tempi per lavorare sono stati pochi ma i giovani… - p333dr0 : In pratica Pirlo ha detto che è una squadra giovane e ha bisogno di tempo (la Juve!!!), che è in costruzione (la Ju… -