“Ora questi non parlano più”. Travaglio si ridicolizza da solo: prima pagina sui virologi? Dimentica la più negazionista di tutti (che scrive per lui) (Di sabato 17 ottobre 2020) Una prima pagina non banale, quella del Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio, che riesce a ridicolizzarsi da solo. “Ora questi non parlano più”, è il titolone ad effetto contro quelli che vengono definiti i “minimizzatori” della seconda ondata di coronavirus: su tutti troneggia Matteo Salvini assolutamente a caso, dato che non c'entra nulla con i medici Alberto Zangrillo, Matteo Bassetti e Giulio Tarro. questi tre sono accusati di aver “disinformato tutta l'estate” e di essere smentiti dai dati attuali, che parlano di oltre 10mila contagi al giorno con morti e ricoveri in aumento. Il Fatto però avrebbe fatto bene a sostituire la foto di Salvini con quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Unanon banale, quella del Fatto Quotidiano diretto da Marco, che riesce arsi da. “Oranonpiù”, è il titolone ad effetto contro quelli che vengono definiti i “minimizzatori” della seconda ondata di coronavirus: sutroneggia Matteo Salvini assolutamente a caso, dato che non c'entra nulla con i medici Alberto Zangrillo, Matteo Bassetti e Giulio Tarro.tre sono accusati di aver “disinformato tutta l'estate” e di essere smentiti dai dati attuali, chedi oltre 10mila contagi al giorno con morti e ricoveri in aumento. Il Fatto però avrebbe fatto bene a sostituire la foto di Salvini con quella ...

