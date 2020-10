Lizzo in bikini e con treccine | dalla sensualità che va oltre ogni taglia

Leggi su vanityfair

(Di sabato 17 ottobre 2020) Di recente aveva celebrato sei mesi di dieta vegana, un bel commitment per la cantante di 32 anni che ha vinto un Grammy Award. E adesso Lizzo è di nuovo in fase di festeggiamento, almeno da quanto si deduce dai video postati suo profilo Instagram dove in alcune Ig Stories girate su uno yacht insieme ad altre amiche e amici si diverte a ballare e a fare twerking mostrandosi più sexy che mai. In bikini crochet arancione e treccine rasta, manicure French dalla lunghezza XXL, Lizzo è curatissima, e si è abbandona a una danza sensuale sconvolgendo le regole solite di bellezza, fossilizzate su un modello filiforme e standardizzato.