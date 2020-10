La lunga notte di Palazzo Chigi (Di sabato 17 ottobre 2020) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette L’aumento dei contagi Covid allarma il nostro Governo. In arrivo un nuovo Dpcm per imporre ulteriori ristrettezze agli Italiani. Riunione animata a Palazzo Chigi nella lunga notte delle decisioni. La lunga notte di Roma. Uno scenario triste quello che allarma questa Italia, già così provata dal #lockdown. Oltre 10.000 i contagi #Covid in un giorno!… » L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di sabato 17 ottobre 2020) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette L’aumento dei contagi Covid allarma il nostro Governo. In arrivo un nuovo Dpcm per imporre ulteriori ristrettezze agli Italiani. Riunione animata anelladelle decisioni. Ladi Roma. Uno scenario triste quello che allarma questa Italia, già così provata dal #lockdown. Oltre 10.000 i contagi #Covid in un giorno!… » L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

Agenzia_Ansa : Negli ambienti parlamentari era conosciuta come la 'pasionaria' azzurra. Jole #Santelli, la Governatrice della… - VaniaDelli : RT @pierpi13: “E la notte ha sempre lo stesso problema: è troppo corta per i piaceri e troppo lunga per i pensieri.” - pierpi13 : “E la notte ha sempre lo stesso problema: è troppo corta per i piaceri e troppo lunga per i pensieri.” - Laura48673787 : RT @Agenzia_Ansa: Negli ambienti parlamentari era conosciuta come la 'pasionaria' azzurra. Jole #Santelli, la Governatrice della #Calabria… - ma2noalarm : RT @fipo972: un silenzio che fa così tanto rumore solo durante la notte lo si può sentire rendendo la notte stessa lunga, troppo lunga. Mal… -

Ultime Notizie dalla rete : lunga notte La lunga notte del Dpcm: considerazioni a caldo L'Occidentale Come fare una super figura la notte di Halloween con un costume fai da te

per fare una super figura la notte di Halloween, il Conte Dracula fa al caso nostro. A tal scopo, procuriamoci un paio di pantaloni neri, abbastanza eleganti, una camicia bianca, un paio di mocassini ...

E’ morta Donatella Carmi, Vice Presidente Fondazione CR Firenze

Il Presidente Salvadori: “Abbiamo perso una grande donna e una cara amica”. Il cordoglio del sindaco e dell’assessore alla cultura E' morta nella notte, dopo una lunga malattia, Donatella Carmi ...

per fare una super figura la notte di Halloween, il Conte Dracula fa al caso nostro. A tal scopo, procuriamoci un paio di pantaloni neri, abbastanza eleganti, una camicia bianca, un paio di mocassini ...Il Presidente Salvadori: “Abbiamo perso una grande donna e una cara amica”. Il cordoglio del sindaco e dell’assessore alla cultura E' morta nella notte, dopo una lunga malattia, Donatella Carmi ...