Inter-Milan 1-2 | Ibrahimovic regala il derby ai rossoneri

(Di sabato 17 ottobre 2020) Ibra Supremacy a San Siro: a 39 anni è ancora lui a decidere la partita più importante.si conclude 2 a 1 per iTorna ildio, torna a colorarsi di rossonero il Giuseppe Meazza:finisce 2 a 1 per gli uomini di Pioli Bastano pochi minuti e subito si accende il match: all’11’ Mariani assegna rigore alper fallo di Kolarov su. Sul dischetto si presenta lo svedese che si fa ipnotizzare da Handanovic ma è bravo a concretizzare sulla ribattuta. Uno-due micidiale del, che dopo 4 minuti trova il gol del raddoppio, ancora con: Leao si libera di D’Ambrosio sulla sinistra e pennella un traversone ...

MILANO - Dopo il derby perso contro il Milan, Antonio Conte non cerca attenuanti per la sua Inter, reduce da giorni difficili per i tanti casi di Coronavirus in squadra: “Non è il momento di andare a ...Intervistato da Inter Tv, Samir Handanovic ha commentato il derby fra Inter e Milan, vinto dalla formazione rossonera per 1-2. Queste le sue dichiarazioni: “Non voglio parlare di sfortuna, abbiamo ...