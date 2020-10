Forlan non ha dubbi: “Cavani è come Ibrahimovic e non è in declino” (Di sabato 17 ottobre 2020) Ha fatto molto discutere l'acquisto da parte del Manchester United di Edinson Cavani. Il Matador si è trasferito in Premier League dopo essersi svincolato dal Paris Saint-Germain. Le grandi pretese dal punto di vista economico del calciatore hanno fatto in modo che l'uruguaiano non trovasse un club fino agli ultimi giorni di mercato. Poi, ecco i Red Devils che si sono assicurati il campione ex anche del Napoli garantendogli 10 milioni di ingaggio. Un affare per molti ritenuto sbagliato ma non per Diego Forlan, suo ex compagno di Nazionale, che parlando a South China Morning Post ha esaltato l'acquisto da parte dei Red Devils.Forlan: "Cavani come Ibrahimovic"caption id="attachment 1032847" align="alignnone" width="445" Cavani (twitter Manchester United)/caption"Edinson è ancora un grande giocatore. Non vedo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) Ha fatto molto discutere l'acquisto da parte del Manchester United di Edinson Cavani. Il Matador si è trasferito in Premier League dopo essersi svincolato dal Paris Saint-Germain. Le grandi pretese dal punto di vista economico del calciatore hanno fatto in modo che l'uruguaiano non trovasse un club fino agli ultimi giorni di mercato. Poi, ecco i Red Devils che si sono assicurati il campione ex anche del Napoli garantendogli 10 milioni di ingaggio. Un affare per molti ritenuto sbagliato ma non per Diego, suo ex compagno di Nazionale, che parlando a South China Morning Post ha esaltato l'acquisto da parte dei Red Devils.: "Cavani"caption id="attachment 1032847" align="alignnone" width="445" Cavani (twitter Manchester United)/caption"Edinson è ancora un grande giocatore. Non vedo ...

ItaSportPress : Forlan non ha dubbi: 'Cavani è come Ibrahimovic e non è in declino' - - Falso_Nueve_IT : La stagione 2019/20 era iniziata in pompa magna con il ritorno del figliol prodigo Diego Forlan. In realtà il metod… - ale_020877 : @NonConoscoVG Lui non si è voluto adattare minimamente. All'epoca giocava solo con il 3-4-3. Infatti Zanetti nei tr… - cardylove2000mh : Se non sbaglio c'era il quartetto di centrocampo composto da Zanetti-Sneijder-Cambiasso-Nagatomo e il tridente Cast… -

Ultime Notizie dalla rete : Forlan non Diawara, caso simile a quello di Forlan? Inter più ‘furba’ nell’errore Inter-News.it 'Forlan's told me: Cavani's still got it'

Football writer and United We Stand editor Andy Mitten reveals former Manchester United striker Diego Forlan has told him his ex-Uruguay team-mate Edinson Cavan - Sky Sport HD ...

Football writer and United We Stand editor Andy Mitten reveals former Manchester United striker Diego Forlan has told him his ex-Uruguay team-mate Edinson Cavan - Sky Sport HD ...