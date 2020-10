Coronavirus, il sindaco Sala: "Non rispettano norme, chiudo due mercatini" (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ottobre 2020 - "T roppa illegalità, troppo abusivismo e troppi assembramenti senza rispetto delle norme anti-Covid. Per questi motivi, ho firmato due ordinanze contingibili e urgenti che ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ottobre 2020 - "T roppa illegalità, troppo abusivismo e troppi assembramenti senza rispetto delleanti-Covid. Per questi motivi, ho firmato due ordinanze contingibili e urgenti che ...

Tg3web : Coronavirus, è allarme in Lombardia dove nelle ultime 24 ore i casi sono raddoppiati. Preoccupa Milano. Il presiden… - gadmeischia : Salgono ancora i contagi sull’isola d’Ischia, un nuovo caso di coronavirus è stato registrato a Serrara fontana, a… - qn_giorno : #Coronavirus, il sindaco di #Pavia: 'Collaboriamo per evitare il lockdown' - codeghino10 : RT @qn_giorno: #Coronavirus, il sindaco di #Milano Sala: 'Non rispettano norme, chiudo due mercatini' - alcinx : RT @qn_giorno: #Coronavirus, il sindaco di #Milano Sala: 'Non rispettano norme, chiudo due mercatini' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco Covid-19, positivo al coronavirus anche il sindaco di Bargagli Il Secolo XIX Regno Unito: sindaco di Liverpool annuncia morte del fratello per Covid

Londra, 17 ott 14:23 - (Agenzia Nova) - Il sindaco di Liverpool, Joe Anderson, ha annunciato la morte del fratello maggiore a causa del coronavirus. "Nonostante gli sforzi di tutto lo staff del ...

Elezioni amministrative, 4 comuni siciliani domani alle urne per i ballottaggi

E’ successo a Pippo Gulino candidato sindaco ad Augusta che è proprio al ballottaggio ... affidamento dell’incarico di manodopera qualificata Covid-19, Sambuca di Sicilia diventa “zona rossa” “Addio ...

Londra, 17 ott 14:23 - (Agenzia Nova) - Il sindaco di Liverpool, Joe Anderson, ha annunciato la morte del fratello maggiore a causa del coronavirus. "Nonostante gli sforzi di tutto lo staff del ...E’ successo a Pippo Gulino candidato sindaco ad Augusta che è proprio al ballottaggio ... affidamento dell’incarico di manodopera qualificata Covid-19, Sambuca di Sicilia diventa “zona rossa” “Addio ...