Commisso | “Iachini è sotto esame | ma ha la mia fiducia Chiesa? Un ragazzino”

Intervistato da La Nazione, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato di tanti temi, da Iachini, a Chiesa, al nuovo stadio a Firenze. Queste le parole del patron dei Viola: "Pentito di essere venuto a Firenze? No, oddio, forse un minutino, ma scherzo. Sto bene qui, la città è stupenda e voglio fare un grande calcio. Stadio? C'è bisogno di ristrutturarlo certo, ma da tempo. Perchè hanno aspettato Rocco per voler ristrutturare lo stadio? Vogliono che Rocco dia i soldi a qualcuno e questo vuole mangiare con i miei soldi? Non si fa così. Ci vuole un progetto, le cose con calma e poi vedremo". Su Chiesa: "Non l'ho più sentito. Chiesa l'ho sentito durante il lockdown, l'ho trattato come un figlio e lui nei miei confronti ...

