Benevento | impianti di depurazione | la De Lucia interroga i ministri Costa e Francheschini

Ultime Notizie dalla rete : Benevento impianti

NTR24

“Eccomi qua”, esordisce in cornetta il sindaco di Benevento Mastella. Il clima s'arroventa (quello epidemiologico, ovviamente), squilla il telefono istituzionale per ricordare che non è il tempo dei “ ...“La lotta dell'uomo contro il potere è la lotta della memoria contro l'oblio” (Milan Kundera). “Mio padre entrò in quella fabbrica che era ancora ragazzino, dodici anni appena. Li assumevano perché, c ...