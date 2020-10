Atalanta: Lammers, dobbiamo voltare pagina subito (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - BERGAMO, 17 OTT - "Mercoledì c'è la Champions, è positivo che ci siano così tante gare dopo questa, così abbiamo la possibilità di voltare pagina subito". A tre giorni dalla sfida al ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - BERGAMO, 17 OTT - "Mercoledì c'è la Champions, è positivo che ci siano così tante gare dopo questa, così abbiamo la possibilità di". A tre giorni dalla sfida al ...

Sport_Mediaset : #SerieA: #NapoliAtalanta 4-1, #Gattuso dà una lezione a #Gasperini. Il match del San Paolo è deciso nel primo tempo… - SerieA : L’@Atalanta_BC prova ad accorciare le distanze. #Lammers non si lascia sfuggire l’opportunità del 4??-1??!… - sscnapoli : ? 55’ | Sostituzione Atalanta ?? Gomez ?? Lammers #NapoliAtalanta 4-0 ?? #ForzaNapoliSempre - fishtrenado : RT @SerieA: L’@Atalanta_BC prova ad accorciare le distanze. #Lammers non si lascia sfuggire l’opportunità del 4??-1??! #NapoliAtalanta #S… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Lammers: 'Dobbiamo pensare al prossimo match per fare meglio, oggi il Napoli è stato superiore' https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Lammers Napoli-Atalanta, la formazione dei tifosi: Muriel vince la volata su Lammers Calcio Atalanta Atalanta: Lammers, dobbiamo voltare pagina subito

A tre giorni dalla sfida al Midtjylland, Sam Lammers, che a Napoli ha segnato il gol della bandiera per l'Atalanta, commenta così dai canali ufficiali nerazzurri la sconfitta alla ripresa del ...

Napoli a valanga: Atalanta affondata 4-1, doppietta di Lozano

Napoli a valanga nel primo anticipo della quarta giornata del campionato di serie A. L’Atalanta capolista cade pesantemente 4-1 sotto i colpi della Gattuso Band che lancia Bakayoko, al debutto, e conf ...

A tre giorni dalla sfida al Midtjylland, Sam Lammers, che a Napoli ha segnato il gol della bandiera per l'Atalanta, commenta così dai canali ufficiali nerazzurri la sconfitta alla ripresa del ...Napoli a valanga nel primo anticipo della quarta giornata del campionato di serie A. L’Atalanta capolista cade pesantemente 4-1 sotto i colpi della Gattuso Band che lancia Bakayoko, al debutto, e conf ...