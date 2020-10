Ascolti TV 16 ottobre, Grande Fratello VIP contro Tale e Quale Show: chi ha vinto? Ecco i dati auditel (Di sabato 17 ottobre 2020) Ascolti TV 16 ottobre 2020. La decima puntata del Grande Fratello Vip, con alcuni retroscena degni di nota, ha portato a casa il 17% di share. La trasmissione condotta da Alfonso Signorini si è dovuta scontrare con Tale e Quale Show in onda su Rai1. Ecco i dati auditel della prima serata. Ascolti TV, Grande... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 17 ottobre 2020)TV 162020. La decima puntata delVip, con alcuni retroscena degni di nota, ha portato a casa il 17% di share. La trasmissione condotta da Alfonso Signorini si è dovuta scontrare conin onda su Rai1.della prima serata.TV,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

infoitcultura : Ascolti tv 16 ottobre: vince Tale e Quale Show su Rai1 con il 19,4% di share - Ecco i dati Auditel di ieri, venerdì… - infoitcultura : Ascolti tv ieri, 16 ottobre: record per Tale e Quale Show che batte GF Vip - blogtivvu : Ascolti TV 16 ottobre, #GFVip contro Tale e Quale Show: chi ha vinto? Ecco i dati auditel - il_Case : Ascolti TV | Venerdì 16 ottobre 2020. Tale e Quale Show 19.4%, Grande Fratello Vip 17.4% | - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 17/10/2020 — Ascolti italiani di venerdì 16 ottobre 2020: 4,2 milioni (19,4%) per Tale e Quale Sh… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ottobre Ascolti Tv venerdì 16 ottobre 2020, Tale e Quale 4,2 milioni e 19.4%, GF Vip 3 milioni e 17.4% Dituttounpop I “multiservizi”: preziosissimi in tempi di Covid, ma sotto pagati

La protesta dei lavoratori del settore pulizie-sanificazione senza contratto da sette anni e con salari “da fame” ...

I «misteri di Mercurio» dedicati ai grandi artisti

Protagonisti Nina, Lorenzo e Jamal, tre compagni di classe che abitano a Firenze e la magia di Mercurio, un vecchio misterioso che si trasforma in Merlo ed esce dalle opere d’arte ...

La protesta dei lavoratori del settore pulizie-sanificazione senza contratto da sette anni e con salari “da fame” ...Protagonisti Nina, Lorenzo e Jamal, tre compagni di classe che abitano a Firenze e la magia di Mercurio, un vecchio misterioso che si trasforma in Merlo ed esce dalle opere d’arte ...