Verona, neonato abbandonato in strada: rintracciati i genitori

Sono stati rintracciati i genitori del neonato di quattro mesi abbandonato all'angolo di una strada a Verona, nel quartiere Golosine, mercoledì sera. Secondo le prime indiscrezioni riportate dal...

