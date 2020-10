Tesla Model 3 - Cresce l'autonomia, calano i prezzi (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Tesla ha ufficialmente annunciato l'introduzione degli aggiornamenti per la Model 3 che vi avevamo anticipato nei giorni scorsi. Pur non presentando modifiche estetiche degne di nota, a eccezione di alcuni dettagli interni e delle nuove finiture nere che rimpiazzano le cromature esterne, la berlina elettrica offre alcuni miglioramenti studiati per aumentare praticità ed efficienza. Oltre a ciò, la Casa di Elon Musk ha rivisto al ribasso i prezzi di listino dell'intera gamma, apportando miglioramenti anche alle due sorelle maggiori, la Model S e la Model Y. Più autonomia con piccoli aggiornamenti tecnici. Per incrementare l'efficienza della berlina elettrica, i tecnici della Tesla hanno implementato sulla Model 3 la pompa di ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 ottobre 2020) Laha ufficialmente annunciato l'introduzione degli aggiornamenti per la3 che vi avevamo anticipato nei giorni scorsi. Pur non presentando modifiche estetiche degne di nota, a eccezione di alcuni dettagli interni e delle nuove finiture nere che rimpiazzano le cromature esterne, la berlina elettrica offre alcuni miglioramenti studiati per aumentare praticità ed efficienza. Oltre a ciò, la Casa di Elon Musk ha rivisto al ribasso idi listino dell'intera gamma, apportando miglioramenti anche alle due sorelle maggiori, laS e laY. Piùcon piccoli aggiornamenti tecnici. Per incrementare l'efficienza della berlina elettrica, i tecnici dellahanno implementato sulla3 la pompa di ...

