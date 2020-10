Serie A, la quarta giornata in “quota”: Roma-Benevento secondo i bookmaker (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la sosta per le Nazionali, è già ora di tornare in campo per la quarta giornata della Serie A. A San Siro va in scena il derby di Milano, una delle partite più attese dell’anno da entrambe le tifoSerie. Ma Inter–Milan è sempre sinonimo di sfide soprattutto tra grandi attaccanti, come quella tra Ibrahimovic e Lukaku. Al riguardo, i betting analyst di Stanleybet.it quotano a 2,20 sia il gol dello svedese che quello del belga. Il nerazzurro finora non ha mai fallito nel derby: il Milan è una delle quattro squadre a cui ha segnato sia nel girone d’andata che in quello di ritorno nello scorso campionato e potrebbe diventare la prima a subire gol dal belga in tre gare di Serie A. Una sua doppietta paga 7 volte la posta. Ma ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la sosta per le Nazionali, è già ora di tornare in campo per ladellaA. A San Siro va in scena il derby di Milano, una delle partite più attese dell’anno da entrambe le tifo. Ma Inter–Milan è sempre sinonimo di sfide soprattutto tra grandi attaccanti, come quella tra Ibrahimovic e Lukaku. Al riguardo, i betting analyst di Stanleybet.it quotano a 2,20 sia il gol dello svedese che quello del belga. Il nerazzurro finora non ha mai fallito nel derby: il Milan è una delle quattro squadre a cui ha segnato sia nel girone d’andata che in quello di ritorno nello scorso campionato e potrebbe diventare la prima a subire gol dal belga in tre gare diA. Una sua doppietta paga 7 volte la posta. Ma ...

Sentenza2020 : RT @araujopampanin: All'alba della quarta giornata di serie A ci sono 31 calciatori attualmente contagiati, in 11 squadre. Tarantelle succe… - AndreaGalliano8 : RT @araujopampanin: All'alba della quarta giornata di serie A ci sono 31 calciatori attualmente contagiati, in 11 squadre. Tarantelle succe… - sportli26181512 : Campionato Primavera 1, rinviata Torino-Milan di domani: Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha c… - sportli26181512 : Serie A: Lukaku-Ibra, la sfida del gol è alla pari. Equilibrio in Napoli-Atalanta. Roma-Benevento, Dzeko gol: Dopo… - MGBasolu : RT @araujopampanin: All'alba della quarta giornata di serie A ci sono 31 calciatori attualmente contagiati, in 11 squadre. Tarantelle succe… -