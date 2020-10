Seggiovie di Foppolo verso l’apertura Calvetti e Belmont pronti alla gestione

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Venerdì 16 ottobre scadevano i termini per i sopralluoghi, obbligatori per partecipare al bando. Riserbo dal Comune ma una proposta c’è: l’ex direttore delle piste con Martignon e Moretti.

Nessuna offerta per il lotto principale con le tre seggiovie. Qualcuno si fa avanti, invece, per i terreni e il bacino per la raccolta dell’acqua sulle piste di Valleve. Oggi 13 ottobre l’apertura del ...L’amministrazione resta bloccata a due mesi dal dissesto finanziario. Con le voci di bilancio bloccate. impossibile anche riparare le buche ...