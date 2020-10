Sanità | Aimo | “8 persone su 10 a rischio glaucoma | ma non si sottopongono a visite”

Leggi su dire

(Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – Otto persone su dieci, seppure a rischio di glaucoma, non si sottopongono a visite oculistiche regolari con il rischio di perdere il campo visivo senza accorgersene. Il glaucoma, malattia oculare dovuta generalmente a una pressione dell’occhio troppo elevata, nelle sue fasi iniziali passa infatti spesso inosservato e quando iniziano a comparire i primi segnali l’integrita’ dell’occhio e’ gia’ compromessa. In Italia ne sono affette oltre un milione di persone, ma una su due ancora non sa di esserlo.