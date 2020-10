Report della commissione Sanità del 14 ottobre – Seduta mattina e pomeriggio (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel pomeriggio i lavori sono ripresi con i riferimenti sui provvedimenti adottati a seguito dell’approvazione di una serie di istanze d’arengo. In particolare, rispetto all’istanza n.19 del 2 ottobre 2016 “perché le disposizioni dell’articolo 15, lettera c), della Legge 11 febbraio 1983 n.15 (Riforma del sistema pensionistico) siano riformate in modo da includere tra i superstiti anche i coniugi aventi differenza di età superiore ai venti anni che abbiano contratto matrimonio anche successivamente al compimento dei settant’anni d’età da parte del coniuge poi deceduto”, viene presentato dalla maggioranza un Ordine del giorno. L’Odg, di cui dà lettura il commissario Gloria Arcangeloni (Rete), impegna il Segretario di Stato per la Sanità “a presentare in prima lettura, entro12 mesi dalla data del presente Odg, un Progetto di legge di riforma previdenziale in cui si tenga conto del contenuto dell’istanza”. L’Odg viene approvato con 7 voti a favore e 2 contrari. Leggi su dire (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel pomeriggio i lavori sono ripresi con i riferimenti sui provvedimenti adottati a seguito dell’approvazione di una serie di istanze d’arengo. In particolare, rispetto all’istanza n.19 del 2 ottobre 2016 “perché le disposizioni dell’articolo 15, lettera c), della Legge 11 febbraio 1983 n.15 (Riforma del sistema pensionistico) siano riformate in modo da includere tra i superstiti anche i coniugi aventi differenza di età superiore ai venti anni che abbiano contratto matrimonio anche successivamente al compimento dei settant’anni d’età da parte del coniuge poi deceduto”, viene presentato dalla maggioranza un Ordine del giorno. L’Odg, di cui dà lettura il commissario Gloria Arcangeloni (Rete), impegna il Segretario di Stato per la Sanità “a presentare in prima lettura, entro12 mesi dalla data del presente Odg, un Progetto di legge di riforma previdenziale in cui si tenga conto del contenuto dell’istanza”. L’Odg viene approvato con 7 voti a favore e 2 contrari.

