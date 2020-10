Renault Mégane Evision - La crossover elettrica anticipa un nuovo modello per il 2021

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Durante l'evento virtuale eWays, laha presentato la Mégane, una conceptche ha un duplice compito: introdurre la nuova piattaforma Cmf-Ev sui modelli della Casa francese ere alcuni elementi stilistici che ritroveremo sui futuri prodotti di serie. Nello specifico, il prototipo darà vita ad una vettura che troveremo sul mercato nel corso del.Gli stilemi delledel futuro. Le forme sono quelle di unasportiva, ma il passo lungo e le ruote disposte agli angoli fanno sembrare la vettura ancora più lunga dei suoi 4,21 metri. Pur essendo compatta, l'auto si inserirà nel segmento C puntando sull'utilizzo urbano, ponendosi come unriferimento per la clientela grazie ...