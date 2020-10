Poggio a Caiano: trovato morto 81enne disperso, il corpo nel torrente Ombrone (Di venerdì 16 ottobre 2020) A dare l’allarme era stata la nipote, che non vedendolo rientrare all’ora di cena aveva fatto scattare le ricerche. Sul posto, fino dalla mezzanotte, si sono recate le squadre del comando di Prato Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 ottobre 2020) A dare l’allarme era stata la nipote, che non vedendolo rientrare all’ora di cena aveva fatto scattare le ricerche. Sul posto, fino dalla mezzanotte, si sono recate le squadre del comando di Prato

PRATO – Dopo una notte di ricerche, si sono concluse nella tarda mattinata di oggi, con il ritrovamento del corpo privo di vita, le ricerche di un uomo di 81 anni nel comune di Poggio a Caiano. A dare ...

Forze dell'ordine e volontari mobilitati nelle ricerche di un anziano scomparso

L'uomo, 82 anni, è stato visto per l'ultima volta nel pomeriggio di giovedì 15 al circolo Becagli di Poggio. Sub dei vigili del fuoco all'opera anche nell'Ombrone ...

