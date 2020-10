Omicidio Pamela Mastropietro, il pusher nigeriano: “Ho fatto una cosa terribile” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Innocent Oseghale, il pusher nigeriano imputato ad Ancona per l’Omicidio di Pamela Mastropietro, sostiene che la ragazza “morì dopo un malore”. “Ho fatto una cosa terribile ma voglio pagare per quello che ho fatto, non per quello che non ho fatto”. E’ quanto dichiara Innocent Oseghale, il pusher nigeriano imputato ad Ancona per l’Omicidio di … L'articolo Omicidio Pamela Mastropietro, il pusher nigeriano: “Ho fatto una cosa terribile” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Innocent Oseghale, ilimputato ad Ancona per l’di, sostiene che la ragazza “morì dopo un malore”. “Hounaterribile ma voglio pagare per quello che ho, non per quello che non ho”. E’ quanto dichiara Innocent Oseghale, ilimputato ad Ancona per l’di … L'articolo, il: “Hounaterribile” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RaiNews : In primo grado Innocent Oseghale, è stato condannato all'ergastolo per omicidio volontario aggravato dalla violenza… - AnSantorum : RT @vincisgl: Un'abbraccio alla mamma di Pamela Mastropietro..che si è sentita dire da Osegale(quell'essere), che lui non c'entra niente co… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: In primo grado Innocent Oseghale, è stato condannato all'ergastolo per omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale,… - RaiNews : In primo grado Innocent Oseghale, è stato condannato all'ergastolo per omicidio volontario aggravato dalla violenza… - autocostruttore : RT @vincisgl: Un'abbraccio alla mamma di Pamela Mastropietro..che si è sentita dire da Osegale(quell'essere), che lui non c'entra niente co… -