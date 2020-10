M5S, espulsi due parlamentari: ecco le gravi accuse (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il M5S espelle la senatrice Pacifico e il deputato Romano per le mancate restituzioni al Movimento (la parlamentare aveva anche votato “No” al referendum). Scoppia un nuovo caso all’interno del Movimento 5 Stelle (M5S). Il collegio dei probiviri ha annunciato l’espulsione di due parlamentari: si tratta della senatrice Marinella Pacifico e del deputato Paolo Nicolò … Leggi su viagginews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il M5S espelle la senatrice Pacifico e il deputato Romano per le mancate restituzioni al Movimento (la parlamentare aveva anche votato “No” al referendum). Scoppia un nuovo caso all’interno del Movimento 5 Stelle (M5S). Il collegio dei probiviri ha annunciato l’one di due: si tratta della senatrice Marinella Pacifico e del deputato Paolo Nicolò …

