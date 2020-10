La rivoluzione dei pagamenti al Wired Next Fest 2020

Leggi su wired

(Di venerdì 16 ottobre 2020) I processi di acquisto e pagamento erano già in evoluzione negli ultimi anni, in linea con diversi trend abilitati dal digitale, ma la grande discontinuità generata dalla pandemia ha finito per accelerare lagià in atto, coinvolgendo più in profondità esercenti e consumatori. Giulio Vasconi, Head of Marketing – Merchant Services and Solutions Nexi, ne discute con Giuseppe Stigliano, Ceo di Wunderman Thompson Italy. Lo specchio deirestituisce una fotografia in cui sta cambiando la demografia di chi paga in digitale: ma, come spiega Vasconi, a mutare non è solo l’attitudine del consumatore ma anche “l’attitudine del piccolo esercente che fino a ieri era abituato a gestire il contante e oggi deve dare continuità al nuovo business”. Una continuità ...