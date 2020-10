Il pasticcio dei mezzi pubblici Tutto quello che non è stato fatto

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Innanziil tempo perso. Perché la prima fase della pandemia, con annesso lockdown, aveva suggerito al Paese, anzi imposto, di prepararsi al pieno ritorno suie alla riaperture delle scuole in modo adeguato. E tutti, dal Governo ai sindaci, a dire che “il ritorno alla normalità” avrebbe seguito il protocollo dell’urgenza e della precisione. Insomma tempo ce n’è, e in abbondanza, eppure alla prova dei fatti isi sono ritrovati sovraccarichi nelle ore di punta, con decine di passeggeri costipati sui bus o intenti a non farsi chiudere le porte della metropolitana in faccia piuttosto che sulla schiena. Questa è la storia di un tilt che poteva e doveva essere evitato. E la colpa va condivisa tra ...