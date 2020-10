I dati della settimana sul coronavirus in Italia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Negli ultimi sette giorni i contagi sono stati più del doppio della settimana precedente, e iniziano a vedersi gli effetti sui decessi e i ricoveri Leggi su ilpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Negli ultimi sette giorni i contagi sono stati più del doppioprecedente, e iniziano a vedersi gli effetti sui decessi e i ricoveri

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Secondo il monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss l'epidemia è entrata in una fase acuta… - emenietti : quanti dati sulla pandemia sono disponibili sul sito di open data della regione lombardia? bravi, indovinato. - andrea_cioffi : Il lanciafiamme si è inceppato, di nuovo!?? #Deluca in #Campania chiude le scuole nonostante i dati dicano che i co… - ilpost : I dati della settimana sul coronavirus in Italia - marcellone8 : RT @pieroomega: Se il giornalaio @FrancoBechis, dipendente del pregiudicato Angelucci, è titubante nel decidere se i dati del Ministero del… -