Gf Vip | concorrente lancia una sedia | “Ma sei serio?” | scoppia la lite

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. Questa volta, pare che in piena notte sia scoppiata una furiosa lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini a causa di uno scherzo poco gradito. Infatti, l'influencer ha inscenato una dichiarazione d'amore al figlio di Alba Parietti, ma quest'ultimo sembra non abbia apprezzato il simpatico gesto. Complice anche qualche bicchiere di troppo, Francesco non appena saputa la verità è andato su tutte le furie e gli animi nella casa si sono subito fatti molto tesi. Francesco Oppini lancia una sedia a Tommaso Zorzi: "Ma vaff*****o" Nella notte, nella casa del Grande Fratello, pare essere scoppiato il caos a causa di una lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Dopo una serata ...

