Covid, quale tracciamento: ecco la verità. Il flop di Governo e Regione nel servizio choc (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tracciamenti? Zero. Il programma "Piazzapulita" di Corrado Formigli manda in onda il servizio choc su Asl e drive in: ore di attese in auto per effettuare un tampone e positivi mai contattati per il tracciamento dei contatti mentre la seconda ondata dell'epidemia di coronavirus galoppa con un'impennata della curva di contagi. "Sono stata abbandonata a me stessa, ho chiamato io tutte le persone che ho frequentato", dice una ragazza in fila al drive in. "Sono rIsultata positiva il 18 settembre, ho una figlia di 15 anni per avvisare la scuola è stato un dramma, nessuno dalla Asl ha mai contattato la scuola di mia figlia, una vergogna", dice una signora. La Regione Lazio ha oltretutto annunciato una lista di laboratori privati autorizzati a fare i tamponi rapidi, ma la maggior parte di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tracciamenti? Zero. Il programma "Piazzapulita" di Corrado Formigli manda in onda ilsu Asl e drive in: ore di attese in auto per effettuare un tampone e positivi mai contattati per ildei contatti mentre la seconda ondata dell'epidemia di coronavirus galoppa con un'impennata della curva di contagi. "Sono stata abbandonata a me stessa, ho chiamato io tutte le persone che ho frequentato", dice una ragazza in fila al drive in. "Sono rIsultata positiva il 18 settembre, ho una figlia di 15 anni per avvisare la scuola è stato un dramma, nessuno dalla Asl ha mai contattato la scuola di mia figlia, una vergogna", dice una signora. LaLazio ha oltretutto annunciato una lista di laboratori privati autorizzati a fare i tamponi rapidi, ma la maggior parte di ...

Giorgiolaporta : No, lui non è il leader dei #NoMask ma #Arcuri, l'uomo nominato dal #Governo a #Commissario per l'emergenza… - Agenzia_Ansa : Convocata per domenica una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico, alla quale dovrebbe partecipare anche… - Tg3web : Cgil in piazza a Roma per chiedere un grande patto per rafforzare la sanità pubblica, baluardo vitale durante quest… - GiusPecoraro : RT @Michele_Arnese: Covid su La7, ora: Myrta Merlino (già moglie di Arcuri) parla con Giletti che apprezza gli europarlamentari come la Mor… - PierCinti : RT @Michele_Arnese: Covid su La7, ora: Myrta Merlino (già moglie di Arcuri) parla con Giletti che apprezza gli europarlamentari come la Mor… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quale Se il Gdpr frena la ricerca sul Covid: quale convivenza tra privacy e scienza Agenda Digitale Allerta Covid, letti raddoppiati al San Matteo. Voghera riapre il reparto: per ora 8 positivi

Pavia, al policlinico ricoverati 39 pazienti in Malattie infettive e Rianimazione. Asst attiva nelle Medicine posti per nuovi contagiati ...

Usa 2020: Biden vince il duello a distanza, boomerang per Trump

La scelta di dire no al dibattito virtuale e di sfidare Joe Biden a distanza allo stesso orario in diretta tv si è rivelata un boomerang per il presidente ...

Pavia, al policlinico ricoverati 39 pazienti in Malattie infettive e Rianimazione. Asst attiva nelle Medicine posti per nuovi contagiati ...La scelta di dire no al dibattito virtuale e di sfidare Joe Biden a distanza allo stesso orario in diretta tv si è rivelata un boomerang per il presidente ...