Covid, per me i negazionisti sono un esercito di imbecilli (Di venerdì 16 ottobre 2020) di Luigi De Gregorio Quando fu accertata la presenza dell’invisibile killer nel nostro Paese, i politici, in accordo con gli scienziati, presentarono una strategia di difesa. Essa era basata sulla terna: mascherina, distanziamento fisico, igiene delle mani. Una ricetta semplice e comprensibile da tutti. Ma non dagli imbecilli. Questi, tra tanti ego-ombelicali punti di riferimento, hanno il dogma comportamentale di non rispettare le regole, anche se presentate nei decreti governativi. Come infatti abbiamo visto in tanti casi durante le varie fasi della lotta al Covid e in tante situazioni, quale ad esempio la movida ai Navigli di Milano. Combatterli è stato ed è un vero problema, perché essi sono tantissimi e “mimetizzati” in tante altre categorie: gli stupidi, gli scettici, i superficiali, gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) di Luigi De Gregorio Quando fu accertata la presenza dell’invisibile killer nel nostro Paese, i politici, in accordo con gli scienziati, presentarono una strategia di difesa. Essa era basata sulla terna: mascherina, distanziamento fisico, igiene delle mani. Una ricetta semplice e comprensibile da tutti. Ma non dagli. Questi, tra tanti ego-ombelicali punti di riferimento, hanno il dogma comportamentale di non rispettare le regole, anche se presentate nei decreti governativi. Come infatti abbiamo visto in tanti casi durante le varie fasi della lotta ale in tante situazioni, quale ad esempio la movida ai Navigli di Milano. Combatterli è stato ed è un vero problema, perché essitantissimi e “mimetizzati” in tante altre categorie: gli stupidi, gli scettici, i superficiali, gli ...

matteosalvinimi : Un'intera caserma della Guardia di Finanza chiusa a Milano causa Covid, avevano sedato una rivolta di immigrati cla… - GiuseppeConteIT : Per contenere la seconda ondata dell'epidemia da Covid-19 c'è bisogno del contributo di tutti. Rispettiamo le nuove… - AMorelliMilano : NESSUNO NE PARLA!!! I Militari intervenuti a #Milano per sedare la rivolta dei clandestini, scoppiata nel neonato c… - LIDAMUGNAI : RT @Adnkronos: #Covid, #Burioni: 'Abbiamo una data per il vaccino, forza' - farfarello13 : RT @GuidoCrosetto: Ora vi spiego cosa è accaduto. La Regione Piemonte ha, a regime, 327 posti in terapia intensiva. Ne ha aggiunti 40, semp… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid per Lavoro, ancora cassa Covid per il 2021: ecco come funzionerà. Assunzioni agevolate per donne e giovani Il Sole 24 ORE Al via lunedì i test sierologici gratuiti e rapidi in farmacia

Per ragazzi fino a 18 anni e maggiorenni iscritti alle superiori - con rispettivi genitori, nonni, fratelli e familiari, purchè conviventi Una campagna da due milioni di test sierologici, la prima in ...

Covid, De Luca: 'Necessario prendere decisioni forti. Coprifuoco per Halloween'

Il Governatore, tramite una delle sue consuete dirette Facebook, ha fatto il punto della situazione sulla situazione dei contagi sulle decisioni da prendere per contenere l'epidemia di . Se tardiamo c ...

Per ragazzi fino a 18 anni e maggiorenni iscritti alle superiori - con rispettivi genitori, nonni, fratelli e familiari, purchè conviventi Una campagna da due milioni di test sierologici, la prima in ...Il Governatore, tramite una delle sue consuete dirette Facebook, ha fatto il punto della situazione sulla situazione dei contagi sulle decisioni da prendere per contenere l'epidemia di . Se tardiamo c ...