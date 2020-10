Covid 19 in Campania, De Luca riapre asili e nidi. Ordinanza n.80 (Di sabato 17 ottobre 2020) A integrazione dell’Ordinanza n.79, su richiesta dei Sindaci pervenuta all’Unità di Crisi attraverso l’ANCI, e nelle more di specifici congedi parentali per i genitori, da domani è consentita, anche in presenza, l’attività delle scuole dell’infanzia: nidi, asili, con bambini di età compresa nella fascia dai 0-6 anni. Scarica l’Ordinanza: Ordinanza n. 80 del 16/10/2020 Leggi su 2anews (Di sabato 17 ottobre 2020) A integrazione dell’n.79, su richiesta dei Sindaci pervenuta all’Unità di Crisi attraverso l’ANCI, e nelle more di specifici congedi parentali per i genitori, da domani è consentita, anche in presenza, l’attività delle scuole dell’infanzia:, con bambini di età compresa nella fascia dai 0-6 anni. Scarica l’n. 80 del 16/10/2020

Con la seconda ondata del Covid che inizia a preoccupare il governo ... per bar e ristoranti e una nuova stretta per gli sport. In Campania, Vincenzo De Luca per “non perdere il controllo ...

La curva epidemiologica è tornata a correre e dopo l'aumento esponenziale dei casi di coronavirus negli ultimi giorni, con in testa Lombardia e Campania e con i Pronto soccorso di alcune zone che ...

