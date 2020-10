Coronavirus | in Sicilia “esercito” di camici bianchi contro il virus

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Un esercito diper contrastare la diffusione delnel territorio delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina e creare una sorta di ‘cintura di protezione’. Con una propria ordinanza, il presidente della Regione Nello Musumeci ha autorizzato le tre Aziende sanitarie provinciali, competenti per territorio, a implementare il numero delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) già istituite, fino al raggiungimento dello standard di un’Unità ogni venticinquemila abitanti. Le Asp potranno fare ricorso al nuovo personale sanitario attingendo anche dagli elenchi che si stanno formando attraverso il bando predisposto dal Policlinico di Messina per l’avvio della campagna regionale di screening epidemiologico. L’avviso, ...

Si tratta di Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento, e Mezzojuso nel Palermitano, dove a partire dalle 14 di domani (sabato 17 ottobre) sono adottate le misure più stringenti per contrastare la ...Tra le misure contenute nella nuova ordinanza del governatore anche l'istituzione, in tutta la Sicilia, delle “Unità speciale di continuità assistenziale di pronto intervento” che opereranno h.24 per ...