Coronavirus, in Lombardia proposte per nuova stretta da Tpl a Movida (Di venerdì 16 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – La Lombardia si prepara a una stretta di fronte all'aumento dei contagi da Covid-19. Il governatore Attilio Fontana, dopo aver incontrato i sindaci delle città capoluogo, i capigruppo del Consiglio Regionale e il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha esposto le proposte che saranno vagliate dal Comitato Tecnico Scientifico e che porteranno a una nuova ordinanza che restringa le misure imposte dall'ultimo Dpcm, che sarà pronta a breve e che “sarà uniforme per tutto il territorio regionale. Il primo tema affrontato è quello dell'affluenza sul trasporto pubblico, al centro di numerose polemiche negli ultimi giorni per gli affollamenti che si sono registrati. “Tutti – ha spiegato Fontana, riferendosi agli interlocutori con cui si è confrontati ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Lasi prepara a unadi fronte all'aumento dei contagi da Covid-19. Il governatore Attilio Fontana, dopo aver incontrato i sindaci delle città capoluogo, i capigruppo del Consiglio Regionale e il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha esposto leche saranno vagliate dal Comitato Tecnico Scientifico e che porteranno a unaordinanza che restringa le misure imposte dall'ultimo Dpcm, che sarà pronta a breve e che “sarà uniforme per tutto il territorio regionale. Il primo tema affrontato è quello dell'affluenza sul trasporto pubblico, al centro di numerose polemiche negli ultimi giorni per gli affollamenti che si sono registrati. “Tutti – ha spiegato Fontana, riferendosi agli interlocutori con cui si è confrontati ...

frankiehinrgmc : In Lombardia hanno decretato lo stop alle visite nelle RSA. Vi racconto la mia esperienza. Mia suocera Anna è ospit… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, record di contagi in Italia, si teme #lockdown a Natale #ANSA - rtl1025 : Tra le Regioni con più contagi giornalieri da coronavirus la #Lombardia ne ha 2.067, seguita dalla Campania con 1.1… - LMtredici : #coronavirusitalia #coronavirus #Covid_19 #COVID19 #COVID19italia Dati 16 ottobre Lombardia #lombardia Diagnosi 2… - Trilli_99 : Coronavirus, ultime notizie: oggi 10.010 contagi in Italia, Lombardia e Campania regioni più colpite: il bollettino… -