Claudio Sona, perché è finita con Mario Serpa: da Uomini e Donne al tribunale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Claudio Sona è stato un tronista del programma Uomini e Donne. Grazie al suo percorso ha conosciuto Mario Serpa, colui che ha scelto. Dopo mesi d’amore non solo si sono detti addio, ma sono finiti in tribunale per una serie di diffamazioni reciproche. Ecco i dettagli della vicenda. Claudio Sona, perché è finita con Mario? … L'articolo Claudio Sona, perché è finita con Mario Serpa: da Uomini e Donne al tribunale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020)è stato un tronista del programma. Grazie al suo percorso ha conosciuto, colui che ha scelto. Dopo mesi d’amore non solo si sono detti addio, ma sono finiti inper una serie di diffamazioni reciproche. Ecco i dettagli della vicenda., perché ècon? … L'articolo, perché ècon: daalproviene da www.meteoweek.com.

selishardliquor : RT @sdcsroberts: tommaso: “spero che non venga nessun mio amico qui dentro, preferirei avere dentro la casa il mio più grande nemico che un… - iamdissonance_ : RT @sdcsroberts: tommaso: “spero che non venga nessun mio amico qui dentro, preferirei avere dentro la casa il mio più grande nemico che un… - laurasonsic : RT @sdcsroberts: tommaso: “spero che non venga nessun mio amico qui dentro, preferirei avere dentro la casa il mio più grande nemico che un… - ryancoop97 : RT @sdcsroberts: tommaso: “spero che non venga nessun mio amico qui dentro, preferirei avere dentro la casa il mio più grande nemico che un… - tomminoooo : RT @sdcsroberts: tommaso: “spero che non venga nessun mio amico qui dentro, preferirei avere dentro la casa il mio più grande nemico che un… -