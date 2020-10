Campania, la protesta di insegnanti e presidi contro De Luca: «Questa chiusura è una pagliacciata». Conte: «Non è la soluzione migliore» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Dalle 7 di Questa mattina sono quasi 4.500 le firme raccolte su Change.org per chiedere la riapertura delle scuole in Campania. «Chiediamo che il ministero dell’Istruzione intervenga contro l’ordinanza della regione», recita l’appello della petizione. «Chiediamo che tutti gli studenti e studentesse della Regione Campania ritornino, con decorrenza immediata, a poter usufruire della didattica “in presenza” nel rispetto dei protocolli sanitari nazionali vigenti. La Campania non può e non deve restare il fanalino di coda in un settore chiave come l’istruzione». De Luca replica ad Azzolina: «Ecco i numeri dei contagi nelle scuole campane»Oltre al braccio ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Dalle 7 dimattina sono quasi 4.500 le firme raccolte su Change.org per chiedere la riapertura delle scuole in. «Chiediamo che il ministero dell’Istruzione intervengal’ordinanza della regione», recita l’appello della petizione. «Chiediamo che tutti gli studenti e studentesse della Regioneritornino, con decorrenza immediata, a poter usufruire della didattica “in presenza” nel rispetto dei protocolli sanitari nazionali vigenti. Lanon può e non deve restare il fanalino di coda in un settore chiave come l’istruzione». Dereplica ad Azzolina: «Ecco i numeri dei contagi nelle scuole campane»Oltre al braccio ...

