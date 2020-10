Brindisi: rapina in gioielleria del centro commerciale Bottino da quantificare (Di venerdì 16 ottobre 2020) I due ladri sono entrati a volti coperti. Hanno minacciato i presenti, rotto le teche, rubato oro e gioielli. Hanno quindi guadagnato l’esterno, un complice a bordo di una Giulietta nera li attendeva per la fuga. rapina stamani nel negozio Oro fine del centro commerciale Le colonne, a Brindisi. Sul posto carabinieri e polizia. Bottino da quantificare. L'articolo Brindisi: rapina in gioielleria del centro commerciale <small class="subtitle">Bottino da quantificare</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 16 ottobre 2020) I due ladri sono entrati a volti coperti. Hanno minacciato i presenti, rotto le teche, rubato oro e gioielli. Hanno quindi guadagnato l’esterno, un complice a bordo di una Giulietta nera li attendeva per la fuga.stamani nel negozio Oro fine delLe colonne, a. Sul posto carabinieri e polizia.da. L'articoloindel da proviene da Noi Notizie..

