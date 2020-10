Bimba collassa tra le braccia della madre e muore | “Non mi sento bene”

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Unadi soli 10 anni e fino a quel momento in perfetta salute èta tra lee morta pochi giorni dopo. La storiapiccola Maisie Gooderham, scomparsa a soli 10 anni questa estate, ci impone di pensare a quanto sia precaria la vita e come sia importante godersi ogni … L'articolotra le: “Non mibene” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Bimba collassa

ViaggiNews.com

COMMERCIOROVIGO Un'altra catena di abbigliamento in difficoltà e un altro negozio a rischio a Rovigo. Tre le lavoratrici che sono in ansia per il proprio futuro. Si tratta del negozio Z, di ...Se non è emergenza , poco ci manca. Il consigliere provinciale Davide Zicchinella, anche primo cittadino di Sellia e pediatra, critica senza perifrasi le lungaggini burocratiche che rallentano e non d ...