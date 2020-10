Anticipazioni turche Daydreamer: arriva Huma, creando ulteriore scompiglio nelle vite di Can e Sanem (Di venerdì 16 ottobre 2020) Anticipazioni turche Daydreamer: la trama della soap diventerà sempre più intricata! Presto tornerà ad Istanbul Huma, la madre di Can ed Emre, creando ancora più scompiglio nelle vite dei figli e delle loro amate, anche perché sarà dalla parte di Aylin! Anticipazioni turche Daydreamer: in città giunge una donna misteriosa. La carriera di Sanem continua alla grande Arriverà una donna che non si è ancora vista e che si rivela essere proprio Huma, la madre dei fratelli Divit. Inizialmente non si saprà nulla di lei, se non che vorrà impegnarsi nella riqualificazione di una serie di quartieri, tra ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 16 ottobre 2020): la trama della soap diventerà sempre più intricata! Presto tornerà ad Istanbul, la madre di Can ed Emre,ancora piùdei figli e delle loro amate, anche perché sarà dalla parte di Aylin!: in città giunge una donna misteriosa. La carriera dicontinua alla grande Arriverà una donna che non si è ancora vista e che si rivela essere proprio, la madre dei fratelli Divit. Inizialmente non si saprà nulla di lei, se non che vorrà impegnarsi nella riqualificazione di una serie di quartieri, tra ...

infoitcultura : Anticipazioni DayDreamer: trame turche e spoiler puntate prossimo weekend - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni Turche: Sanem e Can si Sposano, ma qualcuno è pronto a sabotarli… - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni Turche: Sanem e Can si Sposano ma qualcuno è pronto a sabotarli… - #Daydreamer… - infoitcultura : DayDreamer: anticipazioni turche e trama puntate prossimo weekend - infoitcultura : Daydreamer: anticipazioni turche prossimo weekend: Can furia di gelosia -