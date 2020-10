Tiziano Ferro su 7, tra alcolismo e dipendenze: “Volevo morire” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tiziano Ferro su 7, in edicola domani, venerdì 16 ottobre. L’artista si racconta a cuore aperto, poche settimane prima dell’uscita del documentario Ferro, in esclusiva su Amazon Prime Video. Confessioni dolorose, quelle di Tiziano Ferro su 7, del Corriere della Sera, che portano a svelare una vita dell’artista che mai avremmo potuto immaginare, fatta di alcol e tristezza anche dopo il successo. Si definisce “alcolista” e racconta quei momenti in cui trovava conforto nel bicchiere in solitaria, nel quale affogava i suoi dispiaceri. Torna al momento in cui tutto ha avuto inizio, dopo una serata trascorsa con la sua band. Non si è fermato per molto tempo. L’alcol gli dava la forza di andare avanti ma lo portava a voler morire sempre con maggior ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020)su 7, in edicola domani, venerdì 16 ottobre. L’artista si racconta a cuore aperto, poche settimane prima dell’uscita del documentario, in esclusiva su Amazon Prime Video. Confessioni dolorose, quelle disu 7, del Corriere della Sera, che portano a svelare una vita dell’artista che mai avremmo potuto immaginare, fatta di alcol e tristezza anche dopo il successo. Si definisce “alcolista” e racconta quei momenti in cui trovava conforto nel bicchiere in solitaria, nel quale affogava i suoi dispiaceri. Torna al momento in cui tutto ha avuto inizio, dopo una serata trascorsa con la sua band. Non si è fermato per molto tempo. L’alcol gli dava la forza di andare avanti ma lo portava a voler morire sempre con maggior ...

