Sicilia | imprenditori contro Musumeci | “Dimentica gli artigiani | non eroga i prestiti per avviare le attività Rischiano di fallire”

"Se non si muore di Covid si perisce perché dimenticati dal governo regionale". Un attacco diretto a Nello Musumeci, presidente Siciliano, lanciata non già dai banchi dell'opposizione ma nientemeno che dal presidente nazionale di Confimprenditori, il Siciliano Stefano Ruvolo. Che mette sotto accusa il governo siculo per i forti ritardi nei prestiti e nei finanziamenti alle imprese. Questa volta Ruvolo, alla guida della confederazione che raggruppa 150mila imprese in tutta Italia e 28mila in Sicilia, punta il dito sulla Crias, la Cassa regionale per il credito agli artigiani Siciliani fondata nel 1954, che ogni anno garantisce l'1 per cento di prestiti senza garanzie.

CATANIA – Dilaga la protesta di alcune categorie colpite dal nuovo Dpcm firmato dal premier Conte. Tra i settori che temono il tracollo per le varie restrizioni c’è quello “wedding ed eventi” che cont ...

Coronavirus, Musumeci "difende" i banchetti nuziali: "Qui i matrimoni sono grande festa"

"Non è possibile che le linee decise dal governo possono essere uguali per tutta la regione. All’interno di una cornice nazionale è giusto che noi ...

