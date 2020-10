Scomparsa Jole Santelli, la guida della Calabria passa a Nino Spirlì (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo la prematura Scomparsa della presidente, il governo della Regione viene momentaneamente assunto dal suo vice, il leghista AntoNino Spirlì. Che dovrà indire nuove elezioni entro 180 giorni. Jole Santelli, presidente della regione Calabria, è morta questa mattina all'alba, nella sua casa di Cosenza. Ancora in fase di accertamento le cause del decesso, forse anche riconducibili alla patologia tumorale contro cui lottava da tempo e che non aveva certo tenuto nascosto, sin dalla sua discesa in campo, lo scorso dicembre. Non aveva esitato a candidarsi alla guida della Regione Calabria, e dopo una breve e intensissima campagna elettorale, tra la fine dello scorso anno e il gennaio ... Leggi su panorama (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo la prematurapresidente, il governoRegione viene momentaneamente assunto dal suo vice, il leghista AntoSpirlì. Che dovrà indire nuove elezioni entro 180 giorni., presidenteregione, è morta questa mattina all'alba, nella sua casa di Cosenza. Ancora in fase di accertamento le cause del decesso, forse anche riconducibili alla patologia tumorale contro cui lottava da tempo e che non aveva certo tenuto nascosto, sin dalla sua discesa in campo, lo scorso dicembre. Non aveva esitato a candidarsi allaRegione, e dopo una breve e intensissima campagna elettorale, tra la fine dello scorso anno e il gennaio ...

GiuseppeConteIT : Una perdita dolorosa! La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le Istituzioni tutt… - zaiapresidente : ?? Resto sconvolto dalla notizia della scomparsa di Jole #Santelli, presidentessa della Regione Calabria. Jole era… - LegaSalvini : CIAO JOLE ?? Grande tristezza e sgomento per la prematura e improvvisa scomparsa della governatrice della Calabria… - SailorGio : RT @GiuseppeConteIT: Una perdita dolorosa! La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le Istituzioni tutte.… - BeppeDeFra : RT @staff_M_Fedriga: Questa notte ci ha lasciati Jole #Santelli, Presidente della Regione #Calabria. Una scomparsa che ci rattrista ed una… -