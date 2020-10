“Per un secondo soltanto!”. L’eredità, che disastro per il povero Ernesto. Flavio Insinna: “Hai bruciato tutto!” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Niente da fare per il bravo Ernesto, nuovo campione de L’Eredità, alla ghigliottina: nella puntata del quiz condotto da Flavio Insinna in onda mercoledì 14 ottobre 2020, il concorrente ha infatti intuito quale fosse la risposta corretta un attimo dopo aver scritto sul cartellino quella errata. Partendo dai cinque indizi della ghigliottina, nella puntata de L’Eredità di stasera il nuovo campione Ernesto ha dato ‘MISURA’ come risposta. Appena Flavio Insinna ha iniziato a spiegare il nesso tra la risposta corretta e gli indizi, il campione ha però capito subito quella che era la parola esatta: ‘OCCASIONE’. La sua è stata un’intuizione che, nel caso in cui fosse arrivata un minuto prima, gli avrebbe fruttato oltre ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Niente da fare per il bravo, nuovo campione de L’Eredità, alla ghigliottina: nella puntata del quiz condotto dain onda mercoledì 14 ottobre 2020, il concorrente ha infatti intuito quale fosse la risposta corretta un attimo dopo aver scritto sul cartellino quella errata. Partendo dai cinque indizi della ghigliottina, nella puntata de L’Eredità di stasera il nuovo campioneha dato ‘MISURA’ come risposta. Appenaha iniziato a spiegare il nesso tra la risposta corretta e gli indizi, il campione ha però capito subito quella che era la parola esatta: ‘OCCASIONE’. La sua è stata un’intuizione che, nel caso in cui fosse arrivata un minuto prima, gli avrebbe fruttato oltre ...

realvarriale : 3 - 0 e 1 punto di penalizzazione per @sscnapoli . Questo il risultato alla fine del primo tempo. Credo ci sarà an… - NicolaPorro : ?? Secondo il governo giallorosso siamo ripiombati in piena emergenza #virus. Ma allora perché hanno ritardato così… - romeoagresti : Per essere disponibile per la sfida contro il #Barcellona, #CR7 dovrà risultare negativo al COVID-19 almeno 7 giorn… - piacereangela : RT @bvurnout: #gfvip SONO STESA matilde: secondo te qual è il massimo di orgasmi per una donna? tommaso: - VitoeCarmelaPis : @PieraBelfanti Ma possibile che, a livello politico di questi tempi, dobbiamo assistere a una sfilata di coglioni,… -

Ultime Notizie dalla rete : “Per secondo Metà delle organizzazioni industriali in Europa crede che l'IoT trasformerà l'Industrial CyberSecurity Fortune Italia